انت الان تتابع خبر يوسف بلايلي يقترب من العودة الى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب لاعب المنتخب الجزائري، يوسف بلايلي، من الانتقال إلى الدوري السعودي، في صفقة انتقال حرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ تعاقده مع فريق قطر القطري، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه بات قريبا من الانضمام لفريق الرجاء الرياضي المغربي.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي التعاون يقترب من حسم صفقة اللاعب بلايلي، بعدما تقدم له بعرض لمدة موسم ونصف، مقابل 3 ملايين يورو.

ومن جهة أخرى، نشر الإعلامي المصري محمد فاروق، تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أكد بها انضمام اللاعب الجزائري لفريق الرجاء بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وهو الخبر الذي وصفه مقربون من النادي بأنه إشاعة عارية من الصحة.

وأعلن النادي القطري في وقت سابق فسخ تعاقده مع النجم الجزائري، بقوله: "اتفقت إدارة نادي قطر الرياضي مع المحترف الجزائري يوسف البلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وجاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي".

وتكتم يوسف بلايلي على محطته الاحترافية المقبلة رغم أنه صرح لوسائل إعلام قطرية بأن الوجهة ستكون أوروبية بنسبة 100%، لكن المعطيات الحالية لا تشير إلى أنه سينضم لفريق في القارة الأوروبية.

تحوم الشكوك حول مستقبل بلايلي، في ظل عدم إيجاده فريقا، حتى الآن، واقتراب إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في العديد من الدوريات العربية والأوروبية؛ ما يفرض على اللاعب حسم مستقبله في أقرب وقت.

وسيؤدي استمرار هذا الوضع إلى تهديد مكانة بلايلي في المنتخب الجزائري؛ لأن المدرب جمال بلماضي يبحث عن اللاعبين الذين ينشطون مع فرقهم بانتظام، وغياب بلايلي عن نسق المباريات في الفترة القادمة سيجعله في موقف صعب، خاصة أن المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون ستقام يومي 24 و29 من شهر مارس/ آذار.