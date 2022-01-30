الناتو: لا نخطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، وجود خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا وذلك على خلفية التوتر القائم مع روسيا.

جاءت تصريحات ستولتنبرغ، خلال مداخلة اليوم الأحد مع قناة بي بي سي البريطانية، وقال الأمين العام لحلف الناتو: "لا خطط لنا لنشر قوات قتالية من الناتو في أوكرانيا".

وأضاف "حلفاء الناتو لديهم مدربين هناك ونحن نبني قدراتهم والحلفاء يحصلون على أسلحة دفاعية ونحن نقوم بالكثير لمساعدة أوكرانيا من أجل تقوية قدراتها الدفاعية ولكنها ليست ضمن الناتو".