انت الان تتابع خبر الحكم بالحبس الشديد على رئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات الفساد في الكرخ، اليوم الاحد، حكما بالحبس الشديد على المتهم شاكر عزيز شبيب الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق، اربع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار عراقي.