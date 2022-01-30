عاجل.. محمد بن زايد يستقبل رئيس إسرائيل بقصر الوطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، الذي يزور دولة الإمارات.



ووصل الرئيس الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإسرائيلي، وزوجته ميشال هرتسوج، لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

ولدى وصوله قصر الوطن، أقيمت للرئيس الإسرائيلي، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس هرتسوج، إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة هرتسوج واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الضيف.

ويرافق الرئيس هرتسوغ، في زيارته التي تستمر إلى غد الإثنين، وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في إسرائيل وأمير هايكر، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات.