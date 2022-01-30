شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال أسبوعين. الأردن يسجل 100 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لامس عدد إصابات فيروس كورونا في الأردن حاجز 1.2 مليون، حيث ارتفع عدد الإصابات المسجلة حتى مساء امس السبت بحسب الإيجاز الرسمي لوزارة الصحة إلى 1.972 مليون إصابة.



وحسب رصد موقع "خبرني" سجلت المملكة 100 ألف إصابة بالفيروس في نحو أسبوعين.

ويشهد الأردن ارتفاعا كبيرا بإصابات فيروس كورونا والفحوص الإيجابية في الأيام الماضية مع دخول المملكة موجة رابعة من الفيروس بفعل متحور "أوميكرون".