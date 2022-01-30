شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا اليومية تقفز إلى مستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الإنتشار المتزايد للمتحور أوميكرون.

وسجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 17 ألفا و 532 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 828 ألفا و637 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت السلطات الصحية في البلاد قد أعلنت يوم السبت تسجيل 17 ألفا و 542 حالة جديدة ولكنها أعادت تصحيح الرقم إلى 17 ألفا و 526 حالة .

كما سجلت البلاد 20 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6732 وفاة.

وتراجع عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا إلى 277 حالة .

وحتى اليوم الاحد، تلقى 27 مليون شخص أو 53% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 44 مليون شخص، أي نسبة 86 % من سكان البلاد.