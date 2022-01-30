اليوم.. الحكم في دعوى وقف بث قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار بوقف بث القناة الفضائية المعروفة باسم نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2914 لسنة 75ق، كلًا من الممثل القانوني لقناة الزمالك، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد "صبري" في دعواه، أن ما يذاع عليها يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، لأنه من المعروف أن للإعلام دور تربوي والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه.

وقال "صبري" في دعواه إن "ما يذاع عبر قناة الزمالك الفضائية يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، لأنه من المعروف أن للإعلام دورًا تربويًا، وأن المواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأن أغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم من وسائل الإعلام، وما تبثه القناة يهدر الكثير من القيم المجتمعية ويؤثر سلبًا في قطاع عريض من جمهور المشاهدين".