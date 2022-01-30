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​مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 يناير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 30، الموافق 27 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر: 5:17 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:08 مساءً

أذان المغرب 5:30 مساءً

أذان العشاء 6:49 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:25 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً

موعد أذان العصر 3:05 مساءً

موعد أذان المغرب 5:25 مساءً

موعد أذان العشاء 6:47 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً

موعد أذان العصر 3:03 مساءً

موعد أذان المغرب 5:25 مساءً

موعد أذان العشاء 6:44 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:09 مساءً

موعد أذان المغرب 5:32 مساءً

موعد أذان العشاء 6:47 مساءً

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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