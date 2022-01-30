ننشر كواليس تجديد التعاقد مع رؤساء هيئات وشركات تابعة لـ"الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بارز بديوان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أرسلت خطابات إلى مجلس الوزراء، مؤخرًا، للموافقة على تجديد التعاقد مع رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور محمد موسى عمران، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط، وبعض رؤساء الهيئات الأخرى التابعة للكهرباء، والذي يتضمن القانون التجديد سنويًّا لهم من خلال الحصول على موافقة مجلس الوزراء بعد إرسال الوزارة خطابات التجديد أو الترشيح لأية قيادة جديدة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أنه في ما يخص موقف رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقيادات "القابضة" حول مشروعية بقائهم حتى الآن، مؤكدًا أن هناك حالات مماثلة شهدتها الوزارة قبيل إعلان التغييرات في أوقات سابقة؛ ردًّا على تساؤلات واستفسارات حول انقضاء وانتهاء فترة السنوات الثلاث المتعاقد عليها مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة، وكذلك قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضًا؛ بهدف حسم الموقف للجميع الذي بات يمثل تساؤلات وتكهنات واجتهادات من قِبل البعض، إلا أن المصدر البارز أكد أن الحركة في منعطفها الأخير، وربما تفصلنا عنها فترة زمنية بسيطة للغاية.

تزامن ذلك في الوقت الذي رفض فيه قطعًا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الآونة الأخيرة، التعليق أو الحديث عن ملامح حركة التغيرات المرتقب الإعلان عنها، إلا أنه فضَّل السرية التامة وفحص كل الملفات المتعلقة بالقيادات الحالية أو المرشحين لمناصب قيادية أو عضويات مجالس إدارات مختلف الشركات التي سيتم وضع معايير خاصة لاختيار ممثلي وأعضاء مجالس إدارات كل الشركات التابعة يـ"القابضة لكهرباء مصر".