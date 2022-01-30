شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق مقذوفات باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد أيام من سلسلة تجارب على صواريخ باليستية.

وإذا تأكدت الأنباء فستكون هذه التجربة الصاروخية السابعة التي تجريها كوريا الشمالية هذا العام. ويقول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إنه يرغب في تعزيز قدرات الجيش بأحدث التقنيات في وقت تتعثر فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال خفر السواحل الياباني في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.

وأكدت كوريا الشمالية يوم الجمعة إطلاق أربعة صواريخ في الأسبوع الأخير وشمل ذلك إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيد المدى.