شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات ليبيا «أعمق» من قدرة الانتخابات على حلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «ذي كونفيرسيشن» الأمريكي: إن الانتخابات لن تحل مشكلات ليبيا عميقة الجذور.

وبحسب تحليل منشور على الموقع، تستعد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، ولكن لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة.

وأضاف: تسببت الاضطرابات السياسية المستمرة في تأجيل الانتخابات عدة مرات دون تحديد موعد محدد.

وأشار إلى أن كل هذه الفوضى متوقعة بالنظر إلى ما ورثته ليبيا في أعقاب زعيمها القديم معمر القذافي، الذي أطيح به في ثورة 2011.

وأردف: على الرغم من حث الأمم المتحدة على إجراء انتخابات لإضفاء الشرعية على حكومة جديدة، خاصة بعد شهور من التفاوض على خطة سلام، فإن المشكلات التي تواجه ليبيا كبيرة للغاية. وتشمل العنف من قِبَل الجهات الفاعلة غير الحكومية، والتدخل الأجنبي وغياب إطار دستوري يحظى بدعم عالمي.

فشل الدولة

ومضى الموقع يقول: هذه التحديات لها تداعيات كبيرة على مستقبل ليبيا للمضي قدمًا، وتواجه البلاد اضطرابات مستمرة، وفشل الدولة، وصراعًا طويل الأمد، على غرار العراق.

وأكد أن التحدي الأكبر هو أن الحكومة لا تحتكر الاستخدام المشروع للقوة، مضيفًا: بمعنى آخر، لا يوجد جيش وطني موحد يسيطر على المنطقة بأكملها، وهذا أحد أسباب تأجيل الانتخابات بشكل متكرر، والذهاب إلى صناديق الاقتراع ببساطة ليس آمنًا.

وأردف: لا تزال ليبيا غارقة في الجهات الفاعلة العنيفة من غير الدول حيث تنخرط مئات من مجموعات الميليشيات المختلفة في أعمال عنف لتقويض الحكومات المؤقتة وإنشاء إقطاعياتها الخاصة.

واستطرد: تخضع العاصمة طرابلس لسيطرة مجموعة من الجماعات المسلحة المختلفة، تتنافس هذه الميليشيات والجماعات العنيفة على السلطة السياسية، بينما تشارك أيضًا بشكل كبير في النشاط الإجرامي المنظم.

وتابع: بعض هذه الميليشيات، التي كانت متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، كوفئت حتى من قِبَل الحكومة المؤقتة، التي يقودها حاليا عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف: على سبيل المثال، تم تكليف قائد قوة الأمن المركزي في أبو سليم، عبدالغني الككلي، الذي كان مسؤولًا عن أعمال القتل غير المشروع والتعذيب، برئاسة «هيئة دعم الاستقرار»، التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي حلّت في فبراير 2021.

الميليشيات والمرتزقة

ويقول الموقع: هناك العديد من الميليشيات القبلية والجماعات الأخرى (مثل تنظيم داعش) وما يصل إلى 20000 من القوات الأجنبية بما في ذلك المرتزقة.

وأردف: في الواقع، لا يزال التدخل الأجنبي يمثل تحديًا كبيرًا، مما أدى إلى تدفق مستمر للأسلحة والمقاتلين بما خلق وضعا فوضويا بالفعل.

وتابع: الأمر الآخر هو أنه لا يوجد دستور يلتزم به كل الليبيين، لا يوجد حتى أي اتفاق على مجموعة أساسية من المبادئ، أو أي نقاش هادف حول ما يجب أن يشتمل عليه الدستور.

وأضاف: على سبيل المثال، لا يزال هناك انقسام حول مقدار السلطة التي يجب أن يتمتع بها الرئيس والبرلمان، كما لا تزال هناك ثغرات في المسودة الحالية للدستور تسمح بمجال للقائد الأعلى للجيش للالتفاف على السلطة المدنية.

وتابع: إضافة إلى ذلك، تبقى التساؤلات حول صحة الانتخابات نفسها، كما لم يتم إصلاح أي من المشكلات المحلية والوطنية مثل العنف المستمر منذ تأجيل الانتخابات، لذلك ليس من الواضح كيف سيحل التصويت المؤجل الأمور.

وأشار إلى أن من بين المشكلات إرث معمر القذافي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري، وشرع في الحكم باستخدام إستراتيجيات فرّق تسد ضد شعبه، والتي كان لها تأثير دائم حتى اليوم.

جيش موحد

ويتابع الموقع: لم يركز أسلوبه الشخصي في الحكم على بناء جيش وطني موحّد، ولكن على إنشاء ميليشيات قبلية متنافسة تتنافس على ولائه، بينما تتنافس ضد بعضها البعض. وكان التسلسل القيادي في الجيش الليبي غير واضح عمدًا، لم يكن هناك جيش وطني قادر على محاربة البلدان الأخرى بشكل فعال.

وأردف: في عهد القذافي، صدر دستور في عام 1969، ولكن من خلال سلسلة من البيانات تمكّن من ممارسة السيطرة الكاملة والحكم بمراسيم، توقفت الانتخابات في عهد القذافي وحظرت الأحزاب السياسية في 1972.

واستطرد: بدون الكثير من التاريخ في السياسة البرلمانية والنقاش السياسي، ركّز الطريق إلى السلام في ليبيا، بعد أكثر من عقد على سقوط البلاد في الفوضى بعد الإطاحة بالقذافي وقتله، على إعطاء كل فصيل متحارب جزءًا من الكعكة، بدلًا من إنشاء المؤسسات التي من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية.

وتابع: مع وجود مرشحين مثيرين للجدل على ورقة الاقتراع، هناك أمل ضئيل في أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون قادرة على توحيد البلاد.

خاتمًا بقوله: في الواقع، هناك قلق أكبر من أن الانتخابات قد تتسبب في زيادة حدة التوترات، لذا للمضي قدمًا، تحتاج ليبيا إلى وقف إطلاق النار ومواصلة العمل على التسوية السياسية، قبل إجراء انتخابات مجدية.