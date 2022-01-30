شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تونسي ينفي تغييرات وزارية بحكومة «بودن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى مسؤول حكومي تونسي، أمس السبت، ما يتداول عن تغيير وزاري سيجرى قريبا في حكومة نجلاء بودن، مشددا بالقول: هذا الأمر غير مطروح خلافا لما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي، في حين دعا الأمين العام لاتحاد للشغل جميع الفرقاء السياسيين إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل تونسي تونسي.

وقال نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على فعاليات المؤتمر العادي 18 للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، السبت: إن هناك عمالا لم يتحصلوا إلى اليوم على أجورهم، مؤكدا أن القطاع العام هو مكسب وطني ولا سبيل لبيعه أو التفويت فيه.

وقال: إن محاولة بعض الأطراف استغلال وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي، وهي فرصة بالنسبة لهم لتأزيم الوضع، مشددا على أنه لا مجال لبيع الموانئ ولا المطارات.

وأضاف «تونس ليست للبيع»، معتبرا أن استهداف البلاد من الداخل والخارج هو في الحقيقة ضرب للمنظمة الوطنية، التي وقفت صدًّا ضد بيع البلاد، وفق تعبيره.

واعتبر الطبوبي أن تونس لم تعد قادرة على التحمل ويجب على الجميع أن يعودوا إلى «رشدهم» من أجل بناء الوطن، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل تونسي تونسي لبناء الوطن والنهوض بالاقتصاد وإنهاء هشاشة التشغيل وإيجاد حل للبطالة.

وفيما يخص تواتر أنباء عن تغيير ستجريه رئيس الحكومة نجلاء بودن، نقل موقع «موزاييك» عن مسؤول حكومي طلب حجب اسمه، قوله: إن الغاية من تداول مثل هذه الأخبار والأسماء إرباك الحكومة في هذه الفترة.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية تحدثت عن تحوير وزاري مرتقب قد يشمل بعض التغييرات صلب وزارتي الداخلية والعدل وحتى في مستوى رئاسة الحكومة.

من جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد سمير سعيد، أن أفضل وسيلة لبلوغ النمو الاقتصادي هي تنمية الصادرات، خاصة نحو أوروبا.

ووفقا لما أورده «موازييك»، أضاف: «مرت تونس بعدة صعوبات، وحان الآن وقت العمل والنمو، الذي سيكون عبر القطاع الخاص».