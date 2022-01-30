شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: أدوات إيران تعاني في اليمن ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محلل سياسي لبناني أن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة، نجح في دحر الإرهاب عن اليمن ودول الخليج، بعدما تمكنت من إحباط مخطط الحوثيين في تحويل البلاد إلى بؤرة للفساد والعنف والإرهاب، لافتا إلى المعاناة والتخبط الذي تواجه أدوات إيران في اليمن ولبنان والمنطقة.

وشدد أسعد بشارة، في تصريح لـ«اليوم»، على أن التحالف العربي أسقط القناع عن الحوثيين، الذين فقدوا مصداقيتهم في اليمن وخارجها، وهم اليوم يواجهون المزيد من الفشل والخسارة والتخبط، حالهم في ذلك حال «حزب الله» في لبنان الذي يسعى جاهدا إلى استعادة شعبيته، التي فقدها بعد تبين دوره الإرهابي، الذي تلطى وراءه تحت شعار المقاومة.

ويقول المحلل السياسي: إن «عمليات التحالف في اليمن تهدف إلى منع تحول البلاد مركزا للنفوذ الإيراني، وتهديد دول الخليج العربي وكل دول الجوار»، مضيفا: «بناء على هذا الأساس، وبناء على قرارات الشرعية الدولية وتأكيدا عليها لتوحيد اليمن ومنع تحوله إلى بؤرة للميليشيات وإلى منطقة عدم مستقرة، داخل التحالف بكل جدارة، أما الحوثيون فقد تحولوا إلى أداة إيرانية بالكامل وهم يتحركون بـ«الريموت كونترول» من طهران، فتدريبهم وتسليحهم من إيران، وبالتالي حاولوا في فترة الأشهر الأخيرة أن يغيروا في المعادلة الميدانية لصالحهم بغية تحقيق هدفهم الأساسي وهو السيطرة على اليمن وتحويله إلى منطقة نفوذ إيرانية، إلا أن جهود التحالف مع الشرعية اليمنية والقوى المعارضة للوصاية الإيرانية على اليمن، أقوى وساهمت في تغيير موازين القوى وما شاهدناه في المرحلة الأخيرة من تطورات في محافظتي شبوة ومأرب خير دليل على أن الشعب اليمني لا يقبل أن يتحول أداة لإيران».

ويؤكد بشارة أن «استهداف الحوثيين بالصواريخ للمملكة، ولاحقا الإمارات إنما يؤكد أن الحوثي هو فصيل إرهابي وأداة إيرانية، لم يتورع الحوثيون في بياناتهم الإعلامية وتصريحات الناطقين باسمهم عن المجاهرة بأنهم يستهدفون الأماكن المدنية، وهذا يدل على أنهم يسلكون سلوكا إرهابيا، فبكل الأعراف الدولية يمنع المس بالمنشآت المدنية والمدنيين وهم يقومون بالأمر جهارا».

ويختم: «إذا توهمت إيران أنها تستطيع أن تسيطر على اليمن فإنها ستتأكد أنها مخطئة، لأنها لا تأتي إلى البلدان التي تساهم بتخريبها إلا بالمزيد من الخراب وتحويل هذه البلدان إلى بؤر للعنف والفساد والإرهاب»، جازما بأن «حملة التحالف مستمرة حتى تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها ولن تكون اليمن تحت سيطرة إيران».