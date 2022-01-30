شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يؤكد أهمية العلاقات مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية تعزيز العلاقات العربية الباكستانية وتقويتها والارتقاء بها لأعلى المستويات وفي المجالات كافة.

داعيا خلال لقائه، السفير الباكستاني بالقاهرة ساجد بلال، إلى دعم التقارب بين الجانبين بما يحقق مصالح وطموحات الجانبين، وبحسب بيان صادر عن البرلمان العربي، أعرب العسومي، عن تقديره للدعم الباكستاني للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجه الدول العربية وباكستان تتطلب تقوية أواصر التعاون بين الجانبين لمواجهتها بشكل مشترك.