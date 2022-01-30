بوتين يأمر بدراسة نظام جديد لحظر المحتوى «الضار» بالإنترنت

29 يناير , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بدراسة نظام جديد لحظر المحتوى «الضار»بالإنترنت على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل.
وجاء هذا الأمر، ضمن قائمة من الأوامر الرئاسية على الموقع الإلكتروني للكرملين وتم وصف هذا النظام الجديد بأنه «سجل منظم ذاتياً للمحتوى الضار» والذي سيُستخدم «لحماية القُصر».
وسوف يراجع الكرملين هذا النظام بحلول الأول من يونيو حزيران.
ولمح بوتين إلى خطط لشن حملة واسعة النطاق على المحتوى عبر الإنترنت منحياً باللوم على الإنترنت في إفساد الشباب وإثارة احتجاجات المعارضين السياسيين الذين وصفتهم السلطات بالمتطرفين.
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