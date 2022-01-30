محافظ بني سويف يوجه برعاية مسنة تعيش في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديريتي الصحة والتضامن، بسرعة التعامل مع سيدة مسنة تعاني من اضطراب نفسي تجلس في نهر الطريق بالقرب من قرية نعيم بالقرب من كوبري الفيوم، موجها باتخاذ ما يلزم نحو توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المطلوبة لها.

من جانبها أفادت أمل أحمد حسن وكيل مديرية التضامن، أن فريق التدخل السريع انتقل لمحل الواقعة وجرى التنسيق مع مديرية الصحة واستدعاء سيارة إسعاف، لنقلها لمستشفى الصحة النفسية لإجراء الفحوصات الطبية والنفسية لها.

وأضاف الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، أنه جرى تكليف ادارة المستشفى بإجراء اللازم من فحوصات لتحديد احتياج الحالة للحجز بالمستشفى من عدمه.

شدد المحافظ على بحث الحالة من النواحي الاجتماعية، والأسرية، ومحاولة الاستدلال والوصول لأسرة هذه السيدة، والوقوف على ملابسات تواجدها بلا مأوى بأحد الشوارع.

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف حملات التضامن بالتنسيق مع وحدات حقوق الإنسان، والمرأة، وذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة بحثا عن مثل تلك الحالات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.