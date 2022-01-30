انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيساً لإيطاليا لولاية ثانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 12:13 صباحًا

تم اليوم في إيطالياـ إعادة انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية، وذلك بعد مطالبة رؤساء الأحزاب له بالاستمرار عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى أسبوع لاختيار خلف له، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وفي الجولة الثامنة من الاقتراع بين أكثر من ألف من النواب وممثلي الأقاليم في مجلس النواب، ضجت قاعة البرلمان بتصفيق حاد عندما تجاوز ماتاريلا عدد الأصوات اللازمة لانتخابه التي تبلغ 505.

وكان ماتاريلا (80 عاماً) قد استبعد البقاء في منصبه، ولكن مع تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر غيّر رأيه استجابة لنداءات زعماء الكتل البرلمانية الذين التقوا معه في قصره في وقت سابق من اليوم.

ويعد الرئيس شخصية محورية مهمة في النظام السياسي بإيطاليا، إذ يعين رئيس الوزراء وغالباً ما يستعان به في حل الأزمات السياسية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، في دولة لا تمكث حكوماتها أكثر من عام واحد في المتوسط.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي كان مرشّحًا محتملًا ليصبح رئيسًا، أن إعادة انتخاب ماتاريلا “خبر رائع للإيطاليين”.

وأعيد انتخاب ماتاريلا الذي تنتهي ولايته في الثالث من شباط/فبراير، لولاية ثانية تستمر سبعة أعوام بعدما حصد الغالبية المطلقة البالغة 759 صوتًا من أصل 1009 من الشيوخ والنواب والمسؤولين الإقليميين الذين شاركوا في التصويت.

واستمرّت عملية اختيار خلف لماتاريلا طيلة الأسبوع، بغياب توافق على اسم معيّن، في برلمان لا يحظى فيه أي من اليسار أو اليمين بالأغلبية.