رئيسي لماكرون: “أولويتنا إلغاء العقوبات”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنّ “إيران أبدت إرادتها وجدّيتها للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا”، مشيراً إلى أنّ “الجهود التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق ينبغي أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح الضمانات بهذا الشأن”.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أضاف رئيسي أنّ “أي جهد يبذله الجانب الآخر، يجب أن يشمل رفع العقوبات، والتحقق من رفعها والضمانات”.

وإذ لفت إلى إقرار الولايات المتحدة “بفشل سياسة الضغوط القصوى”، أكد رئيسي “جدّية طهران في التوصل إلى اتفاق مستدام”.

واعتبر أنّ “الاستقرار والأمن الإقليمي لا يتحقق سوى عبر سبل داخل المنطقة، وليس عبر التدخلات من خارجها”.

وذكر الإعلام الإيراني أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا ستعلق لمدة أسبوع تقريبا اعتبارا من اليوم السبت.

وكان وفد الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الجمعة تعليق مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني للتشاور، داعيا مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ “قرارات سياسية”.

وكتب المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إنريكي مورا على “تويتر”: “يعود المشاركون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات و(تلقي) التعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن”.

وبدأت المفاوضات في أبريل الفائت في فيينا واستؤنفت نهاية نوفمبر بعد توقف لخمسة أشهر.