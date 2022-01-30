قتلى وجرحى جراء حادث “مروع” على طريق سريع وسط المكسيك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات المكسيكية عن وقوع عدد من القتلى والجرحى جراء حادث سير “مروع” على طريق سريع وسط المكسيك.

وفي التفاصيل، فقد أكد مسؤولون في الشرطة المكسيكية “السبت” إن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون عندما انقلبت حافلة صغيرة كانوا يستقلونها على طريق سريع في وسط المكسيك ثم سقطت في هوة عميقة.

وقالت وكالة خدمات الطوارئ على “تويتر” من ولاية خاليسكو إن جثث سبعة من القتلى ما زالت داخل الحافلة.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة لاجوس دي مورينو.

وظهرت في لقطات للحادث نشرتها وكالة خدمات الطوارئ سيارة فان كبيرة سوداء وقد استقرت على جانبها في أخدود عميق محاذ للطريق السريع.