شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الأمم المتحدة: الحوثي جند 1406 أطفال قتلوا عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة، عن التقرير الأممي عن مقتل 1406 أطفال أعمارهم تتراوح بين 10 و17 عاما، جندتهم مليشيا الحوثي الإرهابية في العام 2020.

ونبه التقرير إلى أن المليشيا المدعومة من إيران، تنتهك حظر الأسلحة، لافتة إلى أنها تحصل على الأسلحة عبر شبكة معقدة من الوسطاء لطمس الأدلة.

وأشار إلى تكثيف الحوثيين الإرهابيين عمليات إلقاء الألغام في البحر بشكل كبير خلال العام الماضي، مطالبا المليشيا الإجرامية بالتوقف عن استغلال المدارس والمساجد في عمليات التجنيد.