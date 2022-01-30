انت الان تتابع خبر رسمياً.. الكشف عن ثالث صفقات برشلونة الشتوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً لما أعلنه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن برشلونة أنهى اتفاقه مع وولفرهامبتون على ضم تراوري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو (ليس إلزامياً).وأضاف رومانو، أن برشلونة اتفق مع تراوري على التوقيع لمدة 5 مواسم بدءاً من الموسم المقبل، حال الاستقرار على التعاقد معه نهائياً.

وكان تراوري قريباً من الانتقال لصفوف توتنهام، قبل تدخل برشلونة لضمه خلال الساعات الماضية، علماً بأنه أحد خريجي أكاديمية "لاماسيا".

وسبق وأن تعاقد برشلونة مع الثنائي داني ألفيس وفيران توريس، في الميركاتو الشتوي الجاري.