انت الان تتابع خبر ناطق عسكري يكشف لـ السومرية تفاصيل 'عملية العظيم' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، تفاصيل العملية التي استهدفت عناصر "داعش" في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.
وقال رسول في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية بطولية نفذت من قبل القوة الجوية العراقية وفق معلومات استخبارية دقيقة من جهاز الامن الوطني ومن خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وكانت هناك متابعة على مدار الساعة للزمرة الارهابية التي نفذت العملية الجبانة بحق جنودنا الابطال في حاوي العظيم".
وأضاف أنه "بعد رصد الخلية تم تنفيذ 3 ضربات على اثرها تم قتل 9ارهابيين من الزمر الارهابية”.
وقبل أيام، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض "داعشي" في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.
وأضاف أنه "بعد رصد الخلية تم تنفيذ 3 ضربات على اثرها تم قتل 9ارهابيين من الزمر الارهابية”.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، عن مقتل المفرزة المسؤولة عن قتل سرية الجيش العراقي في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.
وقبل أيام، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض "داعشي" في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.