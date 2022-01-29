شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يُماطل برد «مُحير» على ورقة المصالحة الكويتية.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أنه تم إعداد الرد على المبادرة الكويتية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، والتي قدمها وزير الخارجية الكويتي وحازت على توافق عربي وخليجي ودولي، مشيرًا إلى أن لبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية.

وقال “بوحبيب عشية زيارته إلى الكويت، :” إننا مطمئنون إلى أنه سيكون هناك تجاوب مع ردنا على المبادرة الكويتية وسنسعى للتوصل إلى اتفاق يرضينا ويرضى الأطراف الأخرى بما فيهم القراران الأمميان 1559 و 1701 وسيأخذان وقتا لتنفيذهما”، وهو ما فسره سياسيون أن لبنان لم يوافق على كل المطالب التي تم طرحها ولكنه يسعى للدخول في مفاوضات مع الكويت على بعض البنود.

وأضاف “بوحبيب” أنه لدينا تشاور دائم بين القيادات اللبنانية ونتحاور وسنسعى لتنفيذ القرارات الدولية وسنتفق على مسار لتنفيذ تلك القرارات الدولية.

وتابع : سنبدأ حوار للتوصل الى اتفاق دائم من اجل مصلحة لبنان والورقة الكويتية لم تتحدث عن شروط مقابل دعم اقتصادي”، مؤكد أن الانتخابات اللبنانية في شهر مايو المقبل في موعدها المحدد.

ومؤخرًا أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، ترحيب بلاده بالمبادرة.

وأوضح خلال عدة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أنه يرحب بالمبادرة وأن رد بلاده عليها سيتم نقله نهاية الشهر الجاري، خلال الاجتماع الوزاري العربي في الكويت.

وأضاف عون أن لبنان مستعد لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.