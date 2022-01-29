شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. بدء تنفيذ عقوبات ضد محكوم بالإرهاب ساعده الحرس الثوري الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس نيابة التنفيذ أن المحكوم، الذي تسلمته سلطات المملكة مؤخرا عبر "الإنتربول"، سيخضع لـ4 عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخرى بالسجن 10 سنوات، فضلا عن الغرامات المالية، مع الإشارة إلى أنه سيتمكن "من الطعن في هذه الأحكام وفقا لما يجيزه القانون". حسب النيابة.

ووصفت الوكالة المحكوم بأنه "من أخطر العناصر الإرهابية"، وقالت إنه كان "المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين".

وأضافت الوكالة أن المحكوم عليه كان ينفذ عملياته "بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة".

وأشارت الوكالة إلى أنه "هرب إلى إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام 2014".

وأشارت الوكالة إلى أن المحكوم عليه "ظل ملاحقا دوليا بموجب أمر قبض دولي"، إلى أن "تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبية لطلبها".