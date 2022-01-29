شكرا لقرائتكم خبر عن إحصاء مؤقت: إعادة انتخاب «ماتاريلا» رئيسا لإيطاليا لولاية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعيد انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية اليوم السبت بعد مطالبة رؤساء الأحزاب له بالاستمرار عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى أسبوع لاختيار خلف له.

وفي الجولة الثامنة من الاقتراع بين أكثر من ألف من النواب وممثلي الأقاليم في مجلس النواب ضجت قاعة البرلمان بتصفيق حاد عندما تجاوز ماتاريلا عدد الأصوات اللازمة لانتخابه والتي تبلغ 505.

وكان ماتاريلا (80 عاما) قد استبعد البقاء في منصبه ولكن مع تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر غير رأيه استجابة لنداءات زعماء الكتل البرلمانية الذين التقوا معه في قصره في وقت سابق من اليوم.