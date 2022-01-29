تقرير: مخاطر استراتيجية تحتم على إسرائيل تغيير نظرتها لأمنها القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

حذر تقرير صادر عن ”معهد أبحاث الأمن القومي“ الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، من تحديات استراتيجية تواجه إسرائيل على الصعيد الأمني والعسكري خلال العام الجاري، داعيا إلى إحداث تغيير جذري في هذا الصدد.



وعرض تقرير المعهد الذي يعد من بين مؤسسات دعم صناعة القرار في الدولة العبرية، تحديات أساسية تتطلب إحداث تغيير استراتيجي في طريقة التفكير والتخطيط، تتعلق في المقام الأول بالملف الإيراني، فضلا عن الملف الفلسطيني، إضافة إلى الأزمات الداخلية.

وقال التقرير الذي نشره موقع ”نيوز 1“ العبري اليوم السبت، إن ”إسرائيل عاشت فترة طويلة نسبيا من الهدوء على الصعيد العسكري، عدا عن جولات المواجهات العسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة، ما مكنها من التطور وتعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية، الأمر الذي يشكل حجر الزاوية لمفهوم الردع الإسرائيلي مقابل من تعتبرهم أعداء“.