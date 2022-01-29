وفود الفصائل الفلسطينية تصل الجزائر لبحث ملف المصالحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

تواصل الوفود الفلسطينية، الوصول إلى الجزائر؛ لبحث ملف المصالحة، وذلك على إثر الدعوة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نهاية العام الماضي.



ويجري مسؤولون جزائريون لقاءات منفصلة مع فصائل فلسطينية، بدأت قبل عدة أسابيع؛ وذلك من أجل بلورة رؤية جديدة للمصالحة، وسط ترجيحات بعقد لقاء شامل لجميع الفصائل، نهاية الشهر الجاري.

ووصل السبت، وفدا حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، إلى العاصمة الجزائرية؛ للمشاركة في جولات الحوار الوطني للمصالحة الفلسطينية.