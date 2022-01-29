شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيناتور أمريكي يدعو بايدن لمواجهة أمير قطر بشأن حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا سيناتور أمريكي الرئيس جو بايدن، لمواجهة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن ما وصفه بـ ”السجل المروع لحقوق الإنسان“ في الدولة الخليجية، وذلك خلال لقاء الزعيمين في البيت الأبيض، الإثنين المقبل.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن المكتب الصحافي لبايدن أن الرئيس يتطلع إلى ”تأكيد الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ودولة قطر“، ومناقشة تعزيز الأمن والازدهار في الخليج، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطر والولايات المتحدة.