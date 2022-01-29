قوافل متكاملة من 4 جامعات لـ51 مركزا وقرية في سيناء لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعضوية رؤساء الجامعات على البرامج التنفيذية المُستقبلية المُقدمة من جامعات إقليم سيناء ومدن القناة (بورسعيد، السويس، قناة السويس، العريش) لخدمة المجتمع المحلي في المجالات (الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، ومحو الأمية وبناء القدرات)، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمجلس الأعلى للجامعات، بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، على هامش زيارة لجامعة كفرالشيخ يوم 14 ديسمبر الماضي.

وأكد الوزير أهمية هذه الخطط والبرامج المُقدمة من هذه الجامعات في خدمة المجتمع، موضحًا أنه وفقًا لهذه الخطط والبرامج سيتم تسيير قوافل مُتكاملة لـ51 مركزًا والقرى التابعة لها اعتبارًا من يناير الجاري وحتى نهاية العام، كمرحلة أولى، بحيث تنطلق إلى المحيط المجتمعي والجغرافي لجامعات إقليم سيناء ومدن القناة.

وأضاف عبدالغفار أن هذه القوافل ستقدم عددًا من الخدمات التوعوية، والطبية، والبيطرية، والزراعية، والغذائية لسكان المناطق الواقعة في نطاقها؛ لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعي المجتمعي بها، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تؤديه الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رؤساء جامعات إقليم سيناء ومدن القناة، على تضافر كافة الجهود فيما بينهم، بحيث تنطلق هذه القوافل بشكل مُتزامن وفي نفس التوقيت فى كل ربوع إقليم سيناء ومدن القناة، وسوف تضُم هذه القوافل تخصصات (الطب، الطب البيطري، الإرشاد الزراعي، النواحي الاجتماعية والبيئية، التنمية الريفية) وأساتذة على مستوى عالٍ من التميز، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".