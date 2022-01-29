وانطلق هؤلاء من مناطق عدة بينها كولومبيا البريطانية (ساحل المحيط الهادئ) للتوجه الى أوتاوا. وأطلق سائقو الشاحنات على مسيرتهم اسم "قافلة الحرية" التي ازداد خلال الأيام الأخيرة حجم المشاركة بها.
وشكّل مبنى البرلمان في وسط العاصمة الفدرالية نقطة الالتقاء.
وتخشى الشرطة حصول تجاوزات واعمال عنف، وإن كان منظّمو الاحتجاج أعلنوا أنهم يعتزمون التظاهر "سلمياً". وحذرت شرطة أوتاوا من أن بعض الناس قد ينضمّون إلى التحرّك "للتحريض على الكراهية والعنف".
في غضون ذلك نقل قالت قناة CBC الكندية أن رئيس الوزراء جاستن ترودو غادر منزله إلى جهة غير معلومة.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا: سائقو الشاحنات يقتحمون العاصمة وترودو يغادر منزله لجهة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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