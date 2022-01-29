كندا: سائقو الشاحنات يقتحمون العاصمة وترودو يغادر منزله لجهة مجهولة

توجه مئات من سائقي الشاحنات الكنديين المدعومين من إيلون ماسك، الجمعة الى العاصمة الكندية أوتاوا للمشاركة في تظاهرة ضد إلزامية تلقي التطعيم التي أصبحت شرطا لعبور الحدود الكندية الأمريكية.

وانطلق هؤلاء من مناطق عدة بينها كولومبيا البريطانية (ساحل المحيط الهادئ) للتوجه الى أوتاوا. وأطلق سائقو الشاحنات على مسيرتهم اسم "قافلة الحرية" التي ازداد خلال الأيام الأخيرة حجم المشاركة بها.

وشكّل مبنى البرلمان في وسط العاصمة الفدرالية نقطة الالتقاء.

وتخشى الشرطة حصول تجاوزات واعمال عنف، وإن كان منظّمو الاحتجاج أعلنوا أنهم يعتزمون التظاهر "سلمياً". وحذرت شرطة أوتاوا من أن بعض الناس قد ينضمّون إلى التحرّك "للتحريض على الكراهية والعنف".

في غضون ذلك نقل قالت قناة CBC الكندية أن رئيس الوزراء جاستن ترودو غادر منزله إلى جهة غير معلومة.