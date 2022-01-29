حميدتي: حل أزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 6 دقائق

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات.

وأوضح دقلو خلال لقاء جمعه مع رجال الإدارة الأهلية بالسودان في الخرطوم، اليوم السبت، بأن “الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية”.

لافتا إلى أن “البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد، وسلامتها”.

وشدد دقلو على “موافقة المجلس (السيادة السوداني) على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، شريطة أن يكون مبعوثها فولكر بيرتس مسهلا بين الأطراف وليس وسيطا”.

وأكد دقلو أنهم (في المجلس) “لا يعادون أو يرفضون المجتمع الدولي، وإنما نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وقال دقلو إن على الإدارات الأهلية بالسودان دعم ومساندة التوافق الوطني بالبلاد، مؤكدا على “حياديتها وعدم انحيازها لأي طرف، لتكون مؤهلة لمواجهة من يقفون ضد إرادة الشعب السوداني ورغبته في الوفاق”.

وتابع: “الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية”.

واتهم نائب رئيس مجلس السيادة “البعض” بأنه “ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد، وسلامتها”.

وأكد دقلو على “ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصلحة البلاد، وأن أي انتخابات لا يمكن أن تجرى بدون الأحزاب السياسية”.

وتأسف على التراجع الكبير الذي أصاب السودان “بسبب الخلافات”، مشددا على أن “التوافق من شأنه إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي”.

وأكد دقلو على “أهمية قيام الإدارة الأهلية بواجبها التاريخي، بالتواصل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية لإقناعها بالسير في اتجاه الوفاق الوطني”.

ولفت إلى أن “الجميع سيواجهون من يرفض الوفاق ويعملون على وتعريته أمام الشعب، وأن الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات”.