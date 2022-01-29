البنتاغون يؤكد التزام واشنطن بمساعدة الإمارات في الدفاع عن أراضيها

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - استقبل لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، في البنتاغون يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، وبحث معه هجمات مليشيات الحوثي الأخيرة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، في تغريدة، إدانته للهجوم الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية بدولة الإمارات.

وشدد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة دولة الإمارات في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها.

وكان سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة قال، الإثنين نالماضي، إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساعد في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” نشرت مساء اليوم الإثنين.

وكتب سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة “يجب على واشنطن التحرك الآن لإعادة مليشيات الحوثي إلى قائمة الإرهاب”.

وتابع “الخطوة المقبلة وقف التدفقات المالية والأسلحة لمليشيات الحوثي من الجهات الداعمة لها”.

والثلاثاء الماضي أعلن البيت الأبيض أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، التقى سفيري السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة.

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى أمريكا، ويوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، الهجمات الحوثية الإرهابية الأخيرة.

ولفت البيان إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بالجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وفي وقت سابق، أدانت الولايات المتحدة اعتداءات مليشيات الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مسألة إدراج المليشيات الإرهابية على قوائم الإرهاب قيد البحث.

وقالت الولايات المتحدة إن الهجمات الصاروخية التي نفّذها المتمردون الحوثيون على السعودية والإمارات العربية المتّحدة تشكّل “تصعيدا مقلقا”.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ “الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الضربات الجوية الأخيرة على اليمن التي قتلت مدنيين، تمثّل تصعيدا مقلقا لا يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني”، مطالباً “الأطراف كافة” بإعلان “وقف لإطلاق النار”.