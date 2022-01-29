قائد الجيش الإسرائيلي يكشف سيناريو الحرب القادمة مع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يناير - 2022 8:48 مساءً

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم السبت، عن بعض السيناريوهات المتوقعة حال نشوب حرب جديدة مع قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن كوخافي قوله، “في أي حرب مقبلة مع غزة ستكون من الجو فقط، ولن يكون هناك دخول بري لقطاع غزة في أي حرب قادمة”.

تصريحات كوخافي هذه تأتي بعده عدة تحليلات لمختصين في الشأن الإسرائيلي، أكدوا أن الجيش الإسرائيلي فقد قدرة الدخول البري لقطاع غزة، وذلك بسبب تعاظم القوة الدفاعية لفصائل المقاومة في القطاع، وامتلاكها صواريخ مضادة للدروع بإمكانها إصابة الآليات الإسرائيلية المتوغلة.

ووصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، الإسبوع الماضي، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)،إلتقى قيادة حركة حماس”، وبحث معها بعض الملفات ومنها “جهود إعادة الإعمار وتثبيت التهدئة”.

وحمّلت فصائل المقاومة الفلسطينية أخرى، إسرائيل مسؤولية تداعيات المماطلة في رفع الحصار عن قطاع غزة والتلكؤ في إعادة الإعمار، في حين دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الفصائل لتحقيق هدوء طويل الأمد في القطاع.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شنّ لمدة 11 يوما عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/أيار الماضي؛ وتسبب الهجوم في تدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، في حين لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفا و886 منزلا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.