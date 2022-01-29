شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع امرأة جراء عاصفة «مالك» في اسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيت امرأة بسبب الرياح القوية التي تسببت فيها العاصفة "مالك" في اسكتلندا، والتي تهب على أجزاء من أوروبا.

وذكرت الشرطة اليوم السبت أن المرأة توفيت عندما دفعت الرياح نحوها شجرة لترتطم بالمرأة فى مدينة ابردين .

وهبت رياح بسرعة تبلغ حوالي 140 كيلومترا في الساعة على الساحل الشرقي لاسكتلندا. وألغيت مباراتان لكرة القدم كإجراء احترازي.

كما تسببت العاصفة في أضرار بشمال إنجلترا. وفي جميع أنحاء البلاد، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل بسبب انقطاع الخطوط.

وفي الوقت نفسه، تستعد الدنمارك لوصول العاصفة.