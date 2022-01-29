شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 وإصابة 11 في حادث على طريق سريع بوسط المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم السبت إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون عندما انقلبت حافلة صغيرة كانوا يستقلونها على طريق سريع في وسط المكسيك ثم سقطت في هوة عميقة.

وقالت وكالة خدمات الطوارئ على تويتر من ولاية خاليسكو إن جثث سبعة من القتلى ما زالت داخل الحافلة.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة لاجوس دي مورينو.

وظهرت في لقطات للحادث نشرتها وكالة خدمات الطوارئ سيارة فان كبيرة سوداء وقد استقرت على جانبها في أخدود عميق محاذ للطريق السريع.