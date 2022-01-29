شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد حرصه على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها، وكذلك البحث في سير التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل دعم البرامج التي تضطلع بها المنظمة الدولية في العراق".

وجدّد الكاظمي، خلال اللقاء "حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وإرساء أسباب التنمية المستدامة لمصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة والصديقة المحبّة للسلام".

من جانبها أكدت بلاسخارت، "موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق إزاء التحديات الراهنة، وأهمية انتهاج الحوار سبيلا لحل الخلافات".