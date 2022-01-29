الكشف عن عدد عناصر 'داعش' الفارين من 'السجن السوري'

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "حوالي 200 سجين (من التنظيم) قد فروا".

وأشار إلى أن الهدف المحتمل من العملية التي شنها التنظيم هو إطلاق سراح بعض القادة الإرهابيين من المستويات العليا والمتوسطة، وكذلك المسلحين ذوي المهارات الخاصة مثل صناعة القنابل.



ولفتت الصحيفة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على السجن لم تعلق على المعلومات المتعلقة بعدد الإرهابيين الفارين، مشيرة إلى أنهم ما زالوا يقيمون تداعيات الهجوم.

وتعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش" في 20 يناير لهجوم يعتبر الأوسع من قبل التنظيم منذ دحره في سوريا في مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين واستمر بعملية إطلاق نار.