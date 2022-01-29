انت الان تتابع خبر بشار رسن يغادر بعثة المنتخب العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه "حصلَ لاعبُ المنتخب الوطنيّ، بشار رسن، على موافقةِ الجهاز الفني بمغادرةِ الوفد العراقي المُتواجد في بيروت بعد تأكّد غيابه عن مباراةِ منتخبنا ونظيره اللبناني بسببِ الحرمان لحصوله على بطاقتين صفراوين في مباراتي لبنان (الذهاب) وإيران".



وأضاف البيان، أنه "لم يخض اللاعبُ تدريبات اليوم بطلبٍ منه ليتفرغَ لإجراءات السفر والعودةِ إلى قطر".

