وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا إلى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر إلى العراق.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، في بيان، إن "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وصل إلى العراق عبر مطار بغداد الدولي، بعدد جرعات بلغت (994،500 ) جرعة".



وأشارت الشركة إلى أن "البرادات انطلقت وبوقت واحد الى كافة نقاط التلقيح بعموم المحافظات وبما فيها اقليم كردستان".

