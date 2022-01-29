إثيوبيا.. أول اختبار لتوليد الكهرباء من سد النهضة.. وخبير مائي مصري يعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية إثيوبية اليوم السبت بأن أديس أبابا بدأت في اختبار أول توربين منخفض في سد النهضة، في خطوة أولى لتوليد الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المطالب المصرية والسودانية بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر له قوله إن هذه المحاولات لا تزال تجريبية مع استمرار مرور المياه من الممر الأوسط.

من جانبه، صرح عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، بأن الأقمار الصناعية تنقل تطورات سد النهضة أولاً بأول، وحتى اليوم لم يشهد أي تقدم، ويستمر فيضان مياه النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط مع غلق جميع البوابات، ومازالت إثيوبيا تحاول تجهيز أول توربين منخفض للتشغيل.

وقال عراقي، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، إن "الوقت يمر وباقي خمسة أشهر على موسم الأمطار الجديد، ولا توجد إنجازات هندسية على جانبي السد، وظهرت بعض الصور من منطقة السد لمحطة الكهرباء من الداخل في سباق مع الزمن للتشغيل في أقرب وقت".

وأضاف شراقي أن الإنشاءت الهندسية الضعيفة تشير إلى أن التخزين الثالث مشكوك في تنفيذه، والذي كان متوقعا لحجز حوالي 10 مليار متر مكعب عند منسوب 590 متر فوق سطح البحر، وإن حدث فسوف يكون محدودا.