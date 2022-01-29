الضحية "ميادة".. الحكم على المتهمين في واقعة "استعراضات عبدة الشيطان" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصدرت محكمة جنح مستأنف ميت غمر، محافظة الدقهلية، اليوم السبت، حكمًا على المتهمين في قضية "فرح ‏الدقهلية" بقرية أتميدة، دائرة مركز ميت غمر والمعروفة إعلاميا بـ"استعراضات عبدة ‏الشيطان".

وقررت المحكمة حبس 2 من المتهمين سنتين وغرامة 1000 جنيه لكل متهم، ‏ومصادرة السلاح المستخدم "طفاية الحريق" فيما لم يستأنف المتهم الثالث الحكم الصادر من ‏محكمة أول درجة الصادر ضده غيابيا بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل، وغرامة 10 آلاف ‏جنيه.‏

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالقتل الخطأ في مقتل طالبة وإصابة أخرى في قرية ‏أتميدة، وذلك ‏أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة والتي أطلق الأهالي ‏عليها "استعراضات عبدة الشيطان" بعد استخدامهم اسطوانات الإطفاء، في الاستعراضات ‏فانفجرت إحداها وانطلقت بسرعة كبيرة نحو المجني عليها فأصيبت إحداهما وتوفيت ‏الأخرى ‏متأثرة بإصابتها.

من جانبه، قال حسام الراعي، محامي أسرة المجنى عليها ميادة، إن المحكمة أصدرت حكمًا نهائيًا ‏حضوريًا علي كل من المتهم الأول ويدعى "السعيد.ع.ل"، 20 عامًا، نقاش ومقيم قرية أتميدة ‏والثاني "جمال.م.م"، 20 عامًا، حضوريًا، بالحبس عامين علي كل متهم والغرامة 1000 جنيه ‏علي كل منهما.‏

وأضاف الراعي إن المتهمين وجهت لهم النيابة العامة 3 اتهامات لكل ‏منهم وهم: القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، وحيازة سلاح بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن المتهم ‏الثالث لم يستأنف الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 6 سنوات غيابيًا.‏‎

وبدأت أحداث القضية نهاية شهر يونيو 2021، عندما أقدم مجموعة من الشباب على الاحتفال ‏في فرح شقيقة أحدهم، وقاموا بوضع "استاندات" عليها صور تشبه صور "عبدة الشيطان"، ‏وتضم "جماجم ودماء وصور مرعبة"، وقاموا باستخدام اسطوانات البوتاجاز وطفايات الحريق في ‏الرقص بطريقة غريبة، بعد تغيير بودرتها ببودرة ملونة وانفجرت إحدى الطفايات في وجه ‏الحضور‎.

وأحالت النيابة العامة 3 متهمين إلى محكمة ميت غمر الجزئية، لأنهم بتاريخ 25/6/2021، تسببوا بالخطأ في ‏وفاة ‏المجني عليها "ميادة إيهاب مصطفى المرسى"، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال ‏ورعونة ‏وعدم مراعاة القوانين واللوائح بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق ‏والتي ‏انفجرت إحداها فارتطمت برأس المجني عليها محدثين إصابتها التي أودت بحياتها وقد ‏تمكنوا ‏وقت الحادث من مساعدتها.