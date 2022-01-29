الضحية "ميادة".. الحكم على المتهمين في واقعة "استعراضات عبدة الشيطان" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أصدرت محكمة جنح مستأنف ميت غمر، محافظة الدقهلية، اليوم السبت، حكمًا على المتهمين في قضية "فرح الدقهلية" بقرية أتميدة، دائرة مركز ميت غمر والمعروفة إعلاميا بـ"استعراضات عبدة الشيطان".
وقررت المحكمة حبس 2 من المتهمين سنتين وغرامة 1000 جنيه لكل متهم، ومصادرة السلاح المستخدم "طفاية الحريق" فيما لم يستأنف المتهم الثالث الحكم الصادر من محكمة أول درجة الصادر ضده غيابيا بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالقتل الخطأ في مقتل طالبة وإصابة أخرى في قرية أتميدة، وذلك أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة والتي أطلق الأهالي عليها "استعراضات عبدة الشيطان" بعد استخدامهم اسطوانات الإطفاء، في الاستعراضات فانفجرت إحداها وانطلقت بسرعة كبيرة نحو المجني عليها فأصيبت إحداهما وتوفيت الأخرى متأثرة بإصابتها.
من جانبه، قال حسام الراعي، محامي أسرة المجنى عليها ميادة، إن المحكمة أصدرت حكمًا نهائيًا حضوريًا علي كل من المتهم الأول ويدعى "السعيد.ع.ل"، 20 عامًا، نقاش ومقيم قرية أتميدة والثاني "جمال.م.م"، 20 عامًا، حضوريًا، بالحبس عامين علي كل متهم والغرامة 1000 جنيه علي كل منهما.
وأضاف الراعي إن المتهمين وجهت لهم النيابة العامة 3 اتهامات لكل منهم وهم: القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، وحيازة سلاح بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن المتهم الثالث لم يستأنف الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 6 سنوات غيابيًا.
وبدأت أحداث القضية نهاية شهر يونيو 2021، عندما أقدم مجموعة من الشباب على الاحتفال في فرح شقيقة أحدهم، وقاموا بوضع "استاندات" عليها صور تشبه صور "عبدة الشيطان"، وتضم "جماجم ودماء وصور مرعبة"، وقاموا باستخدام اسطوانات البوتاجاز وطفايات الحريق في الرقص بطريقة غريبة، بعد تغيير بودرتها ببودرة ملونة وانفجرت إحدى الطفايات في وجه الحضور.
وأحالت النيابة العامة 3 متهمين إلى محكمة ميت غمر الجزئية، لأنهم بتاريخ 25/6/2021، تسببوا بالخطأ في وفاة المجني عليها "ميادة إيهاب مصطفى المرسى"، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال ورعونة وعدم مراعاة القوانين واللوائح بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي انفجرت إحداها فارتطمت برأس المجني عليها محدثين إصابتها التي أودت بحياتها وقد تمكنوا وقت الحادث من مساعدتها.