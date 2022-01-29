بالفيديو.. الداخلية تستخرج المستندات مجانا بمناسبة عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استخرجت وزارة الداخلية، المستندات الشرطية بدون رسوم من إدارات المرور والأحوال المدنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لإستخراج تلك الوثائق.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن ما جرى لاقى استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.