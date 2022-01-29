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سريلانكا: إصابة رئيس البرلمان بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو - (أ ش أ):

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا، اليوم السبت، إصابته بفيروس المستجد.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم بأن أبيواردينا ظل في منزله حتى مساء أمس ثم تم نقله إلى مستشفى الأمراض المعدية.. بحسب ما أورده موقع "كولمبو بيج" السريلانكي.

وأضافت أن كبير مسؤولي البرلمان أجرى اختبار الـ "بي. سي. آر" بعد أن عانى من حالة إعياء شديدة ثُبت بعدها أنها عدوى "كوفيد-19".

جدير بالذكر أن اثني عشر برلمانيًا حتى الآن أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ افتتاح البرلمان في الثامن عشر من يناير الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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