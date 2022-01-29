اليمن.. بيان مهم صادر عن موظفي وزارة الخارجية عدن

صدر بيان رسمي من موظفي وزارة الخارجية عدن حول ما يسمى بنقابة موظفي وزارة الخارجية.

وإليكم نص البيان..

يود موظفو وزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن التوضيح بأن ما يسمى بنقابة موظفي وزارة الخارجية لا تمثلهم و ليسو من منتسبيها، وأنها مجيرة لمصلحة فؤاد بن جرادي الذي يدعي رئاستها.

ويؤكد الموظفون بأن ما تصدره هذه النقابة من بيانات وبلاغات لا تمثلهم وتمثل فقط رأي الشخص الذي أصدرها.

علما بان الكيان الذي يدعي رئاستة ويطلق عليه نقابة موظفي وزارة الخارجية غير مقيد لدي وزارة الشئون الاجتماعية او اتحاد النقابات ويعد باصدارة البيانات والبلاغات بدون صفة قانونية ومنتحل صفة مما يعده مرتكب جريمة معاقب عليها وفق واحكام قانون الجرائم والعقوبات النافذ رقم ١٢ لسنة ٩٤ لذا يطالب الموظفون الجهات المعنية بالتحقيق في قانونية عملها والتأكد من هوية منتسبيها وسلامة إجراءاتها.