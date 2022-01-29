الجزائر تعلن حصيلة عملياتها ضد تجار المخدرات خلال 11 شهراً

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 07:57 مساءً - منذ 36 دقيقة

أعلنت السلطات المختصة في الجزائر عن مصادرة كمية كبيرة من الحشيش المخدر “الزطلة”، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة “المساء” المحلية.

وأوضح الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في الجزائر في بيان، أنه قد جرى حجز أكثر من 66 طنا من الحشيش خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام المنصرم.

وأوضح البيان 45.87 بالمئة من المواد المصادرة قد جرى احتجازها في غربي البلاد.

وأشار بيان للديوان أن كمية مخدرات الكوكايين المحجوزة في البلاد قد شهدت زيادة معتبرة، منتقلة من 29 كيلوغرام خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2020 إلى نحو 50 كيلوغرام خلال نفس الفترة من سنة 2021.

من ناحية أخرى، وبحسب البيان، تراجعت كمية الهيروين المحجوزة من 2.3 كيلوغرامات إلى 1.8 كيلوغرامات خلال نفس الفترة.

وحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية، فإن 68.405 شخصا متورطون في قضايا متعلقة بالمخدرات، مسجلة زيادة بـ12.91 بالمئة، من بينهم 220 أجنبيا، وفقا للتقرير نفسه، الذي أفاد بوجود 2012 شخصًا في حالة فرار.

كما أشارت معطيات الديوان إلى أنه من بين المتورطين، 13094 هم من تجار المخدرات، في حين أن 27749 متعاطًيا و50 مزارعًا للقنب الهندي و12120 من المتاجرين بالمؤثرات العقلية و14843 من المتعاطين.

أما فيما يتعلق بالإتجار بالمخدرات القوية (الهيروين والكوكايين)، فإن الأمر يتعلق بـ247 متاجرا، 157 متعاطيا للكوكايين، 85 متاجرا، و52 متعاطيا للهيروين. وخلال نفس الفترة، قامت مصالح مكافحة المخدرات بمعالجة 55.049 قضية، مقابل 48.971 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2020، أي بزيادة قدرها 12.41 بالمئة.