القبض على خلية تجمع الإتاوات لصالح داعش شمالي العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 07:57 مساءً - منذ 60 دقيقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق، السبت، من الإطاحة بخلية تجمع أموال الإتاوات لصالح تنظيم داعش الإرهابي غربي محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن”مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين”.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الأربعة كانوا “يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية”.

وأضاف أنه “جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين، وأخذ الأموال منهم بالقوة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

خزانات معدة للتفجير

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، العثور على خزانات معدة للتفجير مع أعتدة وصواريخ في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان أن “اللواء المدرع الرابع والثلاثون واللواء المدرع الخامس والثلاثون للفرقة المدرعة التاسعة، باشر بعملية بحث وتفتيش في منطقة العيثة بمحافظة صلاح الدين، عُثر خلالها على مخبأ سيارة، وخندقين، ومضافتين لعصابات داعش”.

وأضاف البيان أن “العملية أسفرت أيضا عن العثور على 4 خزانات معدة للتفجير، و9 عبوات ناسفة، و6 صواريخ آر بي جي تالفة مع الحشوات”.

ورغم تنفيذ العشرات من العمليات العسكرية من قبل الجيش العراقي وبمساعدة التحالف الدولي لا سيما طيران التحالف فإن تنظيم داعش لا يزال ينشط في العديد من المناطق المستهدفة وهي محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار مستفيداً من البيئة الوعرة التي يتمكن من التخفي فيها فضلاً عن الحدود شبه المفتوحة بين العراق وسوريا التي تسمح بعمليات التسلل بين البلدين.