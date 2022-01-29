محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في أبو ظبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 07:57 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، السبت، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في قصر الوطن بإمارة أبو ظبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وذكرت الوكالة أنه جرت مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب بن زايد رئيس وزراء إثيوبيا إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بأبي أحمد.

وأكد بن زايد في تغريدة على تويتر أنه بحث مع أبي أحمد تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وذكر أحمد في تغريدة على تويتر أنهما ناقشا القضايا الإقليمية وكيفية تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويعاني أحمد من أزمة سياسية في بلاده بسبب الحرب مع الجبهة لشعبية في إقليم تيغراي منذ نوفمبر 2020، التي خلفت آلاف القتلى وتسبّب بأزمة إنسانية خطرة.

رغم إعلان أديس أبابا وقف جميع عملياتها العسكرية الشهر الماضي، فقد أعلن الجيش الإثيوبي أن أزمة إقليم تيغراي لن تحل قبل القضاء على قادة الإقليم، مؤكداً أنه سيدخل العاصمة لملاحقتهم قادة “جبهة تحرير تيغراي”.

اتساع القتال

واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفيدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء أبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.

كما امتد القتال إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن أبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.

أزمة إنسانية

وبحسب الأمم المتحدة، فإن المنطقة تخضع لـ “حصار أمر واقع” أغرقها في أزمة إنسانية خطيرة. لم يكن النقل ممكناً منذ 14 كانون الأول/ديسمبر بين سيميرا عاصمة منطقة عفر المجاورة وميكيلي عاصمة تيغراي – المحور الرئيسي للمساعدات الإنسانية – بسبب القتال.

بالإضافة إلى ذلك هناك نقص شديد في الوقود في تيغراي، ولم يسمح بتأمين هذه المادة منذ الثاني من آب/أغسطس مع استثناء شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي.