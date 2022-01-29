«مركز الملك سلمان» يوزع 10 أطنان من المساعدات الإيوائية في «كابل»

ووزع المركز أمس 9 أطنان و900 كيلوغرام من المساعدات شملت 150 سلة غذائية، و300 كيس دقيق، و150 حقيبة شتوية، و150 بطانية، وذلك في مديرية بجامي بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 150 أسرة.

محمد يوسف

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