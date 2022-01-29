شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يوزع 10 أطنان من المساعدات الإيوائية في «كابل» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.
ووزع المركز أمس 9 أطنان و900 كيلوغرام من المساعدات شملت 150 سلة غذائية، و300 كيس دقيق، و150 حقيبة شتوية، و150 بطانية، وذلك في مديرية بجامي بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 150 أسرة.
وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.