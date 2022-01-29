شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يأمر بدراسة نظام جديد لحظر المحتوى «الضار» بالانترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بدراسة نظام جديد على ما يبدو لحظر المحتوى "الضار" بالإنترنت على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل.

وجاء هذا الأمر،الصادر بتاريخ الخميس، ضمن قائمة من الأوامر الرئاسية على الموقع الإلكتروني للكرملين وتم وصف هذا النظام الجديد بأنه "سجل منظم ذاتيا للمحتوى الضار" والذي سيُستخدم "لحماية القُصر".

وسوف يراجع الكرملين هذا النظام بحلول الأول من يونيو حزيران.

ولمح بوتين إلى خطط لشن حملة واسعة النطاق على المحتوى عبر الإنترنت منحيا باللوم على الإنترنت في إفساد الشباب وإثارة احتجاجات المعارضين السياسيين الذين وصفتهم السلطات بالمتطرفين.