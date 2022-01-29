تونس.. التحقيق مع رئيس اتحاد الفلاحين السابق بتهمة الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قررت السلطات التونسية اليوم السبت، التحقيق مع رئيس اتحاد الفلاحين والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، عبدالمجيد الزار بتهمة ارتكاب جرائم ”فساد“.



وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس أمر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بفتح تحقيق ضد عبدالمجيد الزار.

وأضاف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية المحلية، أن التحقيق سيكون مع عبدالمجيد الزار وسيشمل كل من ستكشف التحقيقات تورطه مع الزار في جرائم “ الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عامة“.